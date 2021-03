Captain Tom ‘baken van licht en hoop’

Londen

In het Verenigd Koninkrijk is zaterdag afscheid genomen van de Britse coronaheld Tom Moore. De lijkwagen met het lichaam van ‘Captain Tom' arriveerde aan het eind van de ochtend bij het crematorium in Bedford, berichtte de BBC. Daar vuurde een 14-koppige militaire erewacht drie salvo's af. Hannah Ingram-Moore beschreef haar vader als ‘een baken van licht en hoop voor de wereld'. Moore kreeg een heldenstatus dankzij zijn wandelactie om tijdens de pandemie geld op te halen voor de gezondheidszorg. De 100-jarige Brit raakte dit jaar zelf besmet met het coronavirus en overleed. <