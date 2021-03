Ontvoerde scholieren Nigeria vrij

Minna

De ontvoerders hadden een school bestormd in de noordelijke deelstaat Niger. Ze namen meer dan 40 mensen mee, onder wie 27 scholieren. Gouverneur Abubakar Sani Bello zei dat alle slachtoffers inmiddels zijn overgedragen aan de autoriteiten. Die hadden onder meer een imam het bos in gestuurd om te onderhandelen met de kidnappers.

Het komt vaker voor dat gewapende bendes in Nigeria mensen ontvoeren en losgeld eisen. Er zijn vrijdag meer dan driehonderd meisjes meegenomen na een inval in hun school in deelstaat Zamfara. Afgelopen december waren 344 schooljongens ontvoerd in Katsina. Zij kwamen na zes dagen weer op vrije voeten.

Criminelen beseffen volgens experts dat ze na onderhandelingen straffeloos kunnen wegkomen met grootschalige ontvoeringen. De Nigeriaanse regering zou koste wat kost een ‘tweede Chibok’ willen voorkomen. Jihadisten ontvoerden daar in 2014 meer dan 270 meisjes. Dat leidde ook buiten Nigeria tot grote verontwaardiging.

‘De makkelijkste manier om geld los te krijgen bij de staat is tegenwoordig het kidnappen van scholieren', concludeerde het hoofd van een denktank in Abuja. Naast schoolkinderen worden ook zakenlieden, overheidsfunctionarissen en gewone burgers van straat geplukt door criminelen die geld willen. Onderzoekers schatten dat tussen januari 2016 en maart 2020 voor ruim 9 miljoen euro aan losgeld is betaald.

President Muhammadu Buhari benadrukte vrijdag nog eens dat de overheid zich niet laat ‘afpersen door bandieten'.

Het ontbreekt de overheid volgens een analist van de International Crisis Group echter aan een duidelijke strategie. ‘De president praat over het verpletteren van gewapende groepen, maar vervolgens roept een aantal gouverneurs op tot een dialoog en amnestie.’ <