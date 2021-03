Noord-Ieren voelen zich het kind van de brexit-rekening

De Noord-Ieren hebben het zwaar nu de brexit een feit is. De nieuwe handelsbarrières van de EU leiden tot allerlei praktische – en dure – problemen. Maar voor het pro-Britse volksdeel is de emotionele pijn erger: het ‘verraad’ van Londen snijdt door hun ziel.

Belfast

Gevraagd naar de tastbare gevolgen van het brexit-akkoord hoeft Glenn Barragh niet lang te denken. Staand in de voortuin van zijn rijtjeswoning aan de Hopewell Crescent wijst de 42-jarige inwoner van Belfast op zijn deur. ‘Ik heb waarschijnlijk de duurste deurklink van de buurt’, zegt de Noord-Ierse unionist, zonder veel trots. ‘De leverancier had hem vorige maand voor 15 pond gekocht in Schotland, maar door alle importkosten werd-ie vijf keer zo duur. Het is een schande. Hoe zou jij een handelsbarrière vinden tussen het ene deel van Nederland en het andere?’

Later dit voorjaar bestaat Noord-Ierland, dat sinds de jaren zestig drie decennia het decor is geweest van een bloedige strijd tussen pro-Ierse ..

