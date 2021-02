De VS en Europa moeten net zo’n uitgekookte strategie voor de lange termijn opstellen als China

Net als 75 jaar geleden is er nu een anoniem ‘Lang Telegram’ dat een nieuwe strategie van de VS voorstelt. Toen tegen de Sovjet-Unie, nu tegen Xi’s China. Dat reageert als gestoken – kennelijk op de juiste plek.

‘Dit is een van de meest belangrijke documenten die de Atlantic Council ooit heeft gepubliceerd.’ Zo typeert deze

invloedrijke denktank de uitvoerige opzet voor een nieuwe Chinastrategie van de Verenigde Staten, die deze maand voor veel ophef heeft gezorgd. Vooral in Chinese staatsmedia verschenen venijnige artikelen, als was Peking door een horzel gestoken.

Het document draagt de naam ‘Het langere telegram’, een verwijzing naar het ‘Lange telegram’ dat precies 75 geleden verscheen. Dit document van een anonieme Amerikaanse diplomaat in Moskou werd de basis voor de politiek ten opzichte van een agressieve Sovjet-Unie. Nu gaat het om de vraag hoe de VS en democratische bondgenoten moeten omgaan met het China van Xi Jinping. Ook nu is het anoni..

