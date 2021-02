Oversterfte Wuhan veel lager dan gedacht

Voor het eerst is een onderzoek naar oversterfte in Wuhan gepubliceerd. Niet alleen dat cijfer blijkt lager te liggen dan verwacht, ook in de rest van China vielen minder doden dan verwacht.

Begin februari 2020 halen uitvaartverzorgers in Wuhan het lichaam op van een man die vermoedelijk aan corona is overleden.

Oxford

Tienduizenden coronadoden, dat waren vorig jaar de wildste speculaties over Wuhan. Uit onderzoek blijkt nu dat de oversterfte in de stad een stuk lager ligt: 5954 in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het onderzoek naar de oversterfte in Wuhan, een samenwerking van de Universiteit van Oxford en het Chinese Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC), werd woensdag gepubliceerd in The BMJ (voorheen: British Medical Journal). Eerder werd de studie gepresenteerd aan het WHO-onderzoeksteam in Wuhan.

Het gaat om de eerste studie naar de oversterfte in Wuhan, waar de COVID-epidemie in december 2019 uitbrak en de samenleving op 23 januari 2020 in lockdown ging. Volgens officiële cijfers vielen in de stad 3869 coronadoden. De onderz..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .