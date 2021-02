'Hongarije zit fout met anti-Soroswet’

Luxemburg

Hongarije mag mensen of organisaties die migranten helpen met hun asielaanvraag niet vervolgen. De zogenaamde anti-Soroswet moet van tafel, vindt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Hongarije wil niet alleen migranten die via een ander EU-land zijn gereisd naar dat land terugsturen, maar ook migranten die reizen via bijvoorbeeld Servië, zoals het leeuwendeel van de asielzoekers dat in Hongarije aankomt. Wie zulke migranten helpt een verblijfsvergunning aan te vragen, is in Hongarije strafbaar. Daarmee schendt het land de EU-regels, aldus de adviseur. <