Informatie over Bondsdag doorgespeeld naar Moskou

Karlsruhe

De Duitse verdachte Jens V. had via zijn werk toegang tot plattegronden van de Bondsdag in Berlijn. Hij werkte voor een bedrijf dat daar elektronische apparatuur moest inspecteren. F. zou digitale bestanden met informatie over het gebouw op een gegevensdrager hebben gezet. Die overhandigde hij volgens aanklagers aan een medewerker van de Russische ambassade, die ook actief zou zijn voor militaire inlichtingendienst GROe.

Ook in andere Europese landen zijn Russische ambassademedewerkers in verband gebracht met spionage. Nederland wees eind vorig jaar om die reden twee Russische diplomaten uit. Die zouden zich bezig hebben gehouden met spionage in de Nederlandse hightechsector. Rusland zette daarop twee Nederlandse diplomaten uit.

Duitsland en Rusland liggen al met elkaar overhoop over de arrestatie van de Russische oppositieleider Alexej Navalny. <