Straten België bijna vrij van militairen

Brussel

Belgische militairen verdwijnen na zes jaar weer uit het straatbeeld. Het leger bewaakt sinds de terreuraanslagen in 2015 metrostations, vliegvelden en andere kwetsbare plekken, maar draagt dat werk over aan de politie. De militairen hebben hun plunje al gepakt op het vliegveld van Brussel-Charleroi en in de Europese wijk van Brussel, zegt minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) in de krant Le Soir. ‘Op 1 april zijn de andere luchthavens, stations en metro's aan de beurt. In juni volgen de ambassades.' In de Joodse buurt van Antwerpen blijven de militairen het langst. <