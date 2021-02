Noord-Korea dwong Zuid-Koreanen tientallen jaren tot dwangarbeid

Zuid-Koreaanse oorlogsgevangenen zijn tientallen jaren ingezet voor slavenarbeid in kolenmijnen in Noord-Korea. Daarbij ging de winst naar het Noord-Koreaanse regime en haar wapenprogramma. Dat blijkt uit een nieuw rapport van een mensenrechtenorganisatie in Zuid-Korea.

Seoul

Het zou gaan om vijftigduizend gevangenen die aan het einde van de Koreaanse oorlog (1953) werden gedwongen te werken in kampen. ‘Generaties mensen worden geboren, leven en sterven in de mijngebieden en krijgen te maken met de ergste vorm van vervolging en discriminatie, gedurende hun hele leven’, meldt Alliance for North Korea Human Rights (NKHR) in het rapport.

Het onderzoek is gebaseerd op verhalen van vijftien mensen die direct te maken hebben gehad met de situatie in de kolenmijnen. Gevangenen werden naar grote kolen-, magnesiet-, zink- en loodmijnen gebracht in de provincies Noord- en Zuid-Hamgyeong. Het lot van mensen werd bepaald door de klasse waarin families zaten. Op basis van hun loyaliteit aan het re..

