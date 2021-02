Europese Unie steeds bozer op AstraZeneca

Als het vaccin van AstraZeneca een bijwerking heeft, is het cholerische woede. De Europese Commissie, de EU-landen en het Europees Parlement, ze kunnen het bloed van de Brits-Zweedse farmaceut wel drinken.

Brussel

CDA-Europarlementariër Esther de Lange vergeleek AstraZeneca woensdag met een tweedehands autoverkoper: daar vertrouw je de levering van een levensreddend vaccin niet aan toe. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde het gezwabber van AstraZeneca over toegezegde vaccindoses ‘om gek van te worden’. En de Europese regeringsleiders hebben donderdagmiddag tijdens hun video-coronatop evenmin een goed woord over voor de farmaceut. Ze voelen zich in hun hemd gezet door de contractbreuk van de multinational waardoor nationale vaccinatieprogramma’s spaak lopen.

‘Het liefste zou je AstraZeneca eruit schoppen’, beaamt een nauw bij de coronacrisis betrokken Commissie-ambtenaar. ‘Maar dat helpt de..

