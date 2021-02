Syrische regeringsagent krijgt cel in Duitsland

Koblenz

Al-Gharib zorgde er volgens de Duitse rechtbank in 2011 voor dat demonstranten naar een detentiecentrum in Damascus werden gebracht, waar zij werden gemarteld. Hij zou zeker dertig mensen naar de gevangenis hebben gebracht, terwijl hij wist dat ze daar gemarteld zouden worden.

Al-Gharib werd samen met medeverdachte Anwar Raslan in Duitsland opgepakt in februari 2019, nadat hij daarheen was gevlucht. Raslan wordt verdacht van ernstigere feiten. Hij zou toezicht hebben gehouden op het vermoorden van zeker 58 mensen en hij zou verantwoordelijk zijn voor het martelen van 4000 mensen. Raslan hoort later dit jaar zijn straf. Er lopen ook rechtszaken in Frankrijk en Zweden. <