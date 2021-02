Hopen op de belofte van Biden in kamp Matamoros

Migranten vieren een verjaardag in Kamp Matamoros in het noordoosten van Mexico. Op een halve vierkante kilometer wonen naar schatting zevenhonderd mensen in bouwsels van zeil en houten palen.

Matamoros

Het staat er echt: ‘Hallo! We informeren je dat je telefonische afspraak is geregistreerd. Datum: 26 februari. Tijdstip: in de ochtend.’ De e-mail is afkomstig van de Verenigde Naties en gericht aan Janey Prieta, 44 jaar, Cubaanse en inwoner van vluchtelingenkamp Matamoros in het noordoosten van Mexico. Die belafspraak betekent dat zij een dezer dagen naar de Verenigde Staten mag om daar haar asielprocedure af te wachten. Prieta: ‘Dat telefoontje betekent hoop.’

Sinds een week laat president Joe Biden druppelsgewijs Latijns-Amerikaanse asielzoekers toe die door zijn voorganger Donald Trump werden geweigerd. Trump lanceerde in januari 2019 een uitzet-programma onder de eufemistische naam: Migranten Protecti..

