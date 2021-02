Vrouw beruchte drugsbaas El Chapo opgepakt in VS

De vrouw van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, de voormalige leider van het Mexicaanse Sinaloa-kartel, is maandag door de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd op een vliegveld in de staat Virginia.

Washington

Ze werd opgepakt toen ze via Dulles International Airport, net buiten

Washington, in de Verenigde Staten arriveerde, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De 31-jarige vrouw, Emma Coronel Aispuro, wordt verdacht van betrokkenheid bij het importeren van cocaïne, methamfetamine, heroïne en marihuana naar de VS. Daarnaast zou ze hebben meegewerkt aan twee ontsnappingspogingen van haar man uit een Mexicaanse gevangenis in 2015 en 2016.

Haar man zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit, nadat hij in februari 2019 werd veroordeeld voor onder meer het verhandelen van grote hoeveelheden drugs. <