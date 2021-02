Waarom ligt Frontex onder vuur?

Amsterdam

Wat is Frontex?

In hun kekke nieuwe uniformen moeten de mannen en vrouwen van het Europese agentschap Frontex de buitengrenzen van de EU bewaken, in samenwerking met de nationale grenswachten. Frontex groeit, van 750 grenswachten nu naar 10.000 in 2027. Het budget van het agentschap is toegenomen van 142 miljoen euro in 2015 naar 460 miljoen euro in 2020. Het mandaat is uitgebreid, omdat de Europese lidstaten er veel voor overhebben een herhaling van de migratiecrisis van 2015 te voorkomen.

Maar Frontex ligt zwaar onder vuur vanwege beschuldigingen over het illegaal terugsturen van migranten, slecht management en ondoorzichtige contacten met de wapenlobby. Er lopen onderzoeken van Frontex zelf, de EU-ombudsman en het Europese anti..

