‘Doe recht aan slachtoffers burgeroorlog Sri Lanka’

In een nieuwe VN-resolutie wordt Sri Lanka opgeroepen mensenrechtenschenders ter verantwoording te roepen. ‘Na tien jaar wordt nog steeds geen recht gedaan aan slachtoffers van de burgeroorlog, die 26 jaar lang voortduurde.’

Een vrouw uit de Tamil-gemeenschap in Sri Lanka houdt een foto omhoog van een geliefde die is verdwenen tijdens de burgeroorlog.

Colombo

Een zestal landen, waaronder Groot-Brittannië, Duitsland en Canada, heeft een voorstel van de resolutie onder de aandacht gebracht bij lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC). Verwacht wordt dat die resolutie over enkele weken wordt aangenomen.

De resolutie wordt gezien als een belangrijke stap richting verzoening en vrede tussen (religieuze) gemeenschappen in Sri Lanka. De VN en andere hulporganisaties schatten dat meer dan veertigduizend mensen, vooral uit de Tamil-gemeenschap, zijn gedood in de laatste fase van de oorlog tegen de Tamil Tiger-rebellen. In mei 2009 werden zij verslagen.

Volgens het VN-mensenrechtenbureau zijn beide partijen schuldig. Sri Lankaanse troepen én Tamil-rebellen zouden verantwoordelijk ..

