Na Amerika bestempelt nu ook Canada de Chinese behandeling van Oeigoeren als genocide

Het Canadese parlement heeft maandag een niet-bindende motie aangenomen waarin het de Chinese behandeling van Oeigoerse moslims in Xinjiang als genocide bestempelt. De motie vergroot de druk op de Canadese regering om sancties uit te vaardigen tegen de Chinese overheid.

Ottawa

Het parlement roept in de motie ook het Internationaal Olympisch Comité op om de Winterspelen van 2022 uit China weg te halen als Beijing zijn gedrag niet aanpast. Verhuizing van de Spelen voorkomt volgens de parlementariërs dat sporters besmeurd raken door deelname aan de ‘Games of Shame’, zoals oppositiepartijen de Winterspelen van 2022 noemen.

De motie, die was ingediend door de Canadese oppositie, werd aangenomen met 266 stemmen voor en nul stemmen tegen. Minister-President Justin Trudeau en zijn kabinetsleden onthielden zich, maar tientallen parlementsleden van de regerende Liberale Partij stemden voor. Na de Verenigde Staten is Canada het tweede land dat de situatie in Xinjiang als genocide bestempelt.

Volgens experts van de Ve..

