India en China in vaccinatieduel

Of het nu Chilenen, Serviërs of Indonesiërs zijn, wereldwijd ontbloten mensen de arm voor Chinese coronavaccins. Ook India waagt een kansje met vaccin-diplomatie. Dat pakt voor strategisch gelegen landen goed uit.

In Victoria, de hoofdstad van de Seychellen, krijgen inwoners een vaccinatie die is geproduceerd door Sinopharm.

Peking

Als een komeet flitsen de Seychellen naar boven op de lijst van landen met een hoge vaccinatiegraad. Het nietige, afgelegen Afrikaanse eilandenrijk staat op de tweede plaats op de wereldranglijst van landen die een groot deel van hun bevolking hebben ingeënt. De Seychellen liggen in de Stille Oceaan, daar waar de belangen van India en China elkaar raken. Met als gevolg een overvloed aan gratis vaccins.

In januari arriveerden 50.000 prikken van Sinopharm. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi kwam erachteraan op bezoek. Peking wil de banden met de Seychellen aanhalen, omdat China niet blij is met de Indiase radarinstallaties op de eilandjes, die Chinese schepen in de gaten houden.

Als eerste Afrikaanse natie gingen d..

