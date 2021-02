Scholen als eerste open in Brits stappenplan

Londen

Het begint op 8 maart met de heropening van de scholen en universiteiten, zei Johnson in het parlement. De hoop is dat mensen tegen eind juni weer normaal kunnen leven, als een groot deel van de bevolking is gevaccineerd.

De periode tussen elke versoepelingsstap is minstens vijf weken, zodat kan worden nagegaan wat het effect van de vorige maatregel is geweest. De data kunnen verschuiven als de gewenste resultaten uitblijven. Daarbij wordt onder meer gekeken of besmettingen leiden tot veel meer ziekenhuisopnames.

Vanaf 29 maart mogen mensen weer buiten samenkomen met zes personen of twee huishoudens. Dan zou ook buiten sporten weer mogelijk worden, inclusief voetbal en tennis. Tegen die tijd kan de bewegingsvrijheid worden verruimd en kunnen mensen weer uit hun district of regio reizen. Thuiswerken blijft ondertussen wel de norm. Niet-essentiële winkels en bijvoorbeeld kappers kunnen volgens het stappenplan vanaf 12 april hun deuren weer openen. Vanaf 17 mei zouden sportevenementen weer bezoekers mogen ontvangen.

Internationaal reizen wordt niet eerder dan 17 mei toegestaan. Dan zouden ook de hotels, pubs en restaurants onder voorwaarden weer open kunnen. Mensen mogen dan ook thuis weer meer personen ontvangen. De sociale beperkingen kunnen vanaf 21 juni volledig worden opgeheven, is de hoop.

Johnsons hoop is gevestigd op de voortvarende vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk, die de kansen volgens hem ‘dramatisch’ ten goede hebben gekeerd. ‘Het einde is echt in zicht.’ Hij tekende wel aan dat COVID-19 nooit helemaal verslagen wordt en hervaccinaties waarschijnlijk nodig zijn.

Meer dan 17,7 miljoen mensen zijn al ingeënt tegen het virus in circa twee maanden tijd. Minister van Gezondheid Matt Hancock streeft ernaar dat iedereen ouder dan 50 jaar half april is gevaccineerd en eind juli alle volwassenen zijn ingeënt.

Ondernemers, parlementsleden en ook partijgenoten van Johnson bekritiseren de traagheid van de versoepelingen. Die zouden voor de economie te laat komen. In het Lagerhuis herhaalde Johnson dat het echt nog niet sneller kan. Toch is het bruto binnenlands product zo'n 12 procent gekrompen over 2020. Ook alle sociale gevolgen zijn volgens parlementsleden erger dan de kwaal. <

Merkel: 4 stappen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft gezinspeeld op een plan met vier stappen om de lockdown af te bouwen. Ze omschreef dat tijdens een vergadering van haar CDU-partij als ‘vier openingsstappen zonder jojo-effect', bericht de krant Bild, die sprak met deelnemers. Merkel zou niet in detail zijn getreden over wat het plan om het land te heropenen inhoudt. Een werkgroep gaat zich buigen over het onderwerp. De Duitse lockdown duurt in elk geval tot 7 maart.