Vegetarische schoolmaaltijd wekt toorn Franse ministers

Wat begon als een tijdelijke coronamaatregel in de Franse stad Lyon – geen vlees serveren tijdens de lunches op school – groeit in razend tempo uit tot een verhit debat. Een ‘onaanvaardbare belediging’ voor de Franse boeren en slagers en een ‘schandalige uiting’ van een ‘moralistische en elitaire ideologie.’

Lyon

Het plan wat de burgemeester van Lyon, Gregory Doucet van de Groenen, dit weekend presenteerde was vrij simpel: om de distributie van de 29.000 dagelijkse schoolmaaltijden in zijn stad wat te versnellen, en op die manier de kans op virusbesmettingen in de pauzes te verkleinen, zou er niet langer de keuze zijn uit drie maaltijden, maar slechts een maaltijd. Omdat een aantal kinderen op basis van hun overtuiging of religie geen vlees eet, besloot hij dat onderdeel te schrappen van het menu, dat nog wel eieren en vis bevat.

Bijkomend voordeel: vegetarische gerechten zijn doorgaans gezonder en dierenleed bleef op deze manier zo veel mogelijk beperkt. Op Twitter schreef de burgemeester dat de plannen bovendien tijdelijk zijn en dat zijn re..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .