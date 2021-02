Wantrouwen groeit over Confucius Instituut

Groningen

Het Chinese Confucius Instituut staat er niet goed op. Er ging al een petitie rond op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om de banden met het instituut te verbreken. Volgens de initiatiefnemers zou China via het instituut medewerkers en studenten van de universiteit proberen te beïnvloeden. Afgelopen woensdag bleek ook nog eens dat een Groningse hoogleraar, die deels wordt betaald door het instituut, volgens zijn contract geen kritiek mag leveren op China.

Het is niet de eerste keer dat het Confucius Instituut onder vuur ligt. In 2014 raakte een Portugese vestiging in opspraak, toen op een conferentie een deel van een presentatie werd gecensureerd omdat de gevoelige kwestie van Taiwan werd behandeld. Twee jaar terug werd d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .