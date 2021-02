De lekkerste Spaanse olijfolie komt uit ... Tunesië

Slim Rekik is een voorbeeld van een Tunesische boer die met zijn olijfgaard is overgestapt op irrigatiebouw.

Sfax

‘Ruik!’ Abderrazek Krichen snuift aan het testflesje. ‘Appel’, stelt hij verrukt vast. ‘Deze olijfolie is voortreffelijk. Goudkleurig en de perfectie substantie. Deze zou je zo kunnen exporteren als Tunesische extra vierge olijfolie.’ Achter hem ratelen de zakken versgeplukte olijven leeg op de selectieband waarna ze in de olijfpersen in de volgende hal zullen verdwijnen en als goedkope bulkolie worden doorverkocht aan een – waarschijnlijk Spaanse – opkoper om als Spaanse olijfolie in de schappen van de Europese supermarkten te belanden.

Krichen, voorzitter van de regionale Unie van Landbouw en Visserij (Utap) staat in de fabriek van olijfolieproducent Bashir Boukhris buiten de stad Sfax..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .