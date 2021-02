Voorzichtig keert Israël terug naar het 'normale' leven

Minder zwaar zieken en weer een voorzichtige hervatting van het openbare leven – maar ook gedoe met pasjes en nog geen teken van groepsimmuniteit, een volledige verdrijving van het virus. Geldt wat nu al werkelijkheid is in Israël, internationaal koploper vaccineren, straks ook bij ons?

Jeruzalem



Juichende kop in de krant Times of Israel: ‘It Works!’ Want nu bijna de helft van de 9,3 miljoen inwoners in elk geval één coronaprik heeft gehad, wordt steeds duidelijker dat het Pfizer-vaccin doet wat men ervan verwacht: sterfte en ernstige ziekte tegengaan. Van de half miljoen al volledig gevaccineerde, overwegend oudere Israëliers kregen er tot dusver nog maar 544 corona. Slechts vijftien van hen hoefden naar het ziekenhuis, vier kwamen er op de intensive care. En overlijden, dat deed tot dusver geen enkele ingeënte na twee prikken.

De voortvarende vaccinatiecampagne begint vruchten af te werpen: terwijl de deuren in Europa nog steeds overal op slot zijn, keert Israël voorzichtig terug..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .