23.000 vluchtelingen van de radar

In de twee noordelijke vluchtelingenkampen Hitsats en Shimelba in de Ethiopische conflictregio Tigray werden voor de oorlog ruim 23.000 Eritrese vluchtelingen opgevangen. Nu blijkt uit satellietbeelden dat ze zijn weggevaagd. Waar de vluchtelingen zijn gebleven, is niet duidelijk. Artsen zonder Grenzen vreest voor mensenrechtenschendingen. ZOA maakt zich zorgen.

Mek'ele

Het gewelddadige conflict tussen de Ethiopische regering en de Tigrayse oppositiepartij TPLF – met eigen leger – heeft van de provincie Tigray een wetteloos gebied gemaakt. Ook het Eritrese leger is de afgelopen maanden actief geweest in de regio om te vechten tegen de TPLF. Het leger wordt verdacht van het ontvoeren en doden van Eritrese vluchtelingen uit de vluchtelingenkampen. Al op 19 november 2020 sprak ZOA in deze krant zijn zorgen uit over de veiligheid van de Eritrese vluchtelingen in de regio waar zij zich sinds 2007 voor inzetten. De TPLF beschuldigde in december het Eritrese leger van het kidnappen van Eritrese vluchtelingen.

kwetsbaar en angstig

Artsen zonder Grenzen is op de hoogte van verhalen over moo..

