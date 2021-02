Texas worstelt nu met drinkwaterprobleem

Extreem koud winterweer heeft er in de Amerikaanse staat Texas voor gezorgd dat deze week bij circa twee miljoen huishoudens de stroom is uitgevallen, maar dat euvel is vrijdag vrijwel verholpen. Het probleem is nu het drinkwater.

Austin

Dertien van de bijna dertig miljoen Texanen hebben het dringende advies gekregen het water eerst te koken. De stroomstoringen van de afgelopen vijf dagen hebben ook de waterzuiveringsinstallaties uitgeschakeld. Gouverneur Greg Abbott heeft president Joe Biden gevraagd de noodtoestand uit te roepen, zodat Texas op meer geld en hulp kan rekenen om de crises te bezweren. Abbott heeft de volksvertegenwoordiging in de staat opgeroepen nieuwe regels te maken, zodat het niet meer kan voorkomen wat velen de afgelopen vijf dagen is overkomen. Texas moet beter voorbereid zijn op erg koud weer. In veel gebieden hebben bovengrondse elektriciteitskabels het begeven door ijs. Abbott is boos op de autoriteiten die over het stroomnetwerk gaan. Hij klaagt dat de Elektriciteit Betrouwbaarheidsraad van Texas (Ercot) voor de komst van de winterstorm juist had verzekerd dat het netwerk tegen de kou kon.

Op talrijke plekken is echter de stroom nog niet hersteld en ook is op veel plaatsen geen water om te koken door gesprongen leidingen of andere aan de vorst te wijten problemen. Tal van plaatsen vooral in noorden van Texas zijn door sneeuw en ijs nog steeds niet bereikbaar. Gevreesd wordt dat het extreme winterweer op zijn minst twintig mensen het leven heeft gekost en dat zouden er ongeveer net zo veel zijn als in de rest van het door kou getroffen land. Het is echter nog onduidelijk hoeveel dodelijke slachtoffers er precies te wijten zijn aan de vrieskou. Er zijn bijvoorbeeld mensen omgekomen door een brand die door een openhaardvuur was ontstaan. Die brand was mogelijk niet ontstaan als het niet zo koud was geweest. Ook zijn er doden gemeld door koolmonoxidevergiftiging als gevolg van alternatieve verwarmingsbronnen. Veel staten in de VS lijden onder ongebruikelijk koud winterweer, met name Arkansas, Kentucky, Louisiana, North Carolina, Oregon en Tennessee. Het ziet er niet naar uit dat het weer er dit weekend beduidend zachter wordt. <

kritiek op senator

De Texaanse senator Ted Cruz staat onder druk. Hij kreeg forse kritiek, toen bekend werd dat hij op vakantie was naar het Mexicaanse Cancún, terwijl in zijn thuisstaat Texas de noodtoestand is afgekondigd. Een dag later keerde hij weer terug naar de VS. Volgens de Washington Post is dit niet de eerste keer dat Cruz afgelopen jaar een vakantie slecht plande; afgelopen zomer zou Cruz een niet-noodzakelijk reis hebben gemaakt.