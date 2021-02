De oorlog in Tigray is nog lang niet voorbij

ZOA-noodhulpcoördinator Hielke Zantema is net terug uit Tigrays hoofdstad Mek’ele en doet verslag van een gespannen sfeer waarbij de situatie elk moment kan omslaan. De hulporganisatie werkte voor het uitbreken van het conflict al in Tigray met Eritrese vluchtelingen, maar verzorgt nu noodhulp voor de gehele regio.

Mek'ele

Vorige week zat Zantema op een terrasje in de Tigrayse hoofdstad Mek’ele waar eind november nog werd gevochten in de straten tussen het Ethiopische leger en de oppositiepartij TPLF. ‘Terwijl ik daar aan het lunchen was, gebeurde er verderop een ongeluk, iets met een klapband. Gelijk sprong iedereen op. Ze stonden in een paar seconden allemaal op straat om te kijken wat er aan de hand was. De alertheid is hoog en de sfeer gespannen. De stemming kan van het ene op het andere moment omslaan.’

Het is lastig om betrouwbare informatie te krijgen vanuit de regio omdat er geen journalisten worden toegelaten. En noodhulporganisaties krijgen mondjesmaat toegang tot een beperkt aantal gebieden. ‘Daarnaast is het co..

