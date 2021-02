Overleg over blokkade nieuwslinks op Facebook

Canberra

Er wordt dit weekend verder gepraat, schreef minister van Financiën Josh Frydenberg op Twitter. Het conflict met Facebook heeft in Australië geleid tot grote verontwaardiging. De circa 17 miljoen Australische gebruikers kunnen sinds donderdag geen links naar nieuwsartikelen meer delen. Ze kunnen ook geen nieuws bekijken. Facebook reageerde op die manier op een wetsvoorstel dat het bedrijf en Google zou verplichten om voortaan te betalen voor het delen van nieuwscontent.

Minister Frydenberg had al aangekondigd dat hij zijn ongenoegen duidelijk zou maken in het gesprek met Zuckerberg. ‘We hebben gesproken over de openstaande kwesties en spraken af dat onze teams daar meteen aan gaan werken', schreef de Australiër later op berichtensite Twitter.

Het Australische wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door het parlement. Dat gebeurt naar verwachting volgende week. In het voorstel staat dat de techbedrijven een vergoeding moeten afspreken met mediabedrijven. Als het niet lukt om het eens te worden over prijsafspraken voor het delen van nieuws, kan een arbitragecommissie van de overheid de knoop doorhakken.

‘De ogen van de wereld zijn op ons gericht', zei Frydenberg op televisie. ‘Want anderen hebben gefaald waar wij nu proberen te slagen.’ Facebook benadrukte zelf met tegenzin te hebben ingegrepen. Het zou ‘onterecht worden gestraft’ met die nieuwe wetgeving. Het bedrijf betoogt dat de huidige relatie al heel gunstig uitpakt voor media.

Op andere plaatsen in de wereld wordt gewerkt aan vergelijkbare wetgeving. Zo overweegt Canada het Australische model over te nemen. <