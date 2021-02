Zorgt Biden voor de gehoopte reset met Europa of heeft Trump ‘fundamenteel twijfel’ gezaaid

München – Den Haag

Wat is het eerste grote verschil, na een maand president Biden? ‘Ik heb al een maand niet op Twitter gekeken voor de laatste berichten van de Amerikaanse president. En dat is zo’n opluchting’, zegt Han ten Broeke, directeur politiek bij het Haags centrum voor strategische studies.

Biden communiceert via speeches, als die van vrijdag op de veiligheidsconferentie van München. Daar was zijn boodschap dezelfde als in zijn toespraak op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, twee weken geleden: Amerika is terug op het internationale toneel en vooral terug in de samenwerking met bondgenoten.

Maar vier jaar Trump en ook de laatste verkiezingen hebben meer schade toegebracht dan op het eerste gezicht lijkt, zegt Wolfga..

