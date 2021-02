Hij is er: Marslander gaat gesteente en leven zoeken

Pasadena

Gevoel voor drama kan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA niet ontzegd worden. ‘Seven minutes of terror’, zo werden de laatste minuten genoemd voor de Marsrover Perseverance (‘Volharder’) op de planeet landde – zeven minuten in doodsangst. Dat is niet voor niets, want in die minuten moest de Marslander het geheel op eigen kracht doen en kon er vanaf het controlecentrum in Pasadena niemand meer bijsturen. Een radiosignaal tussen de aarde en Mars doet er elf minuten over.

De landing werd live door NASA uitgezonden. Voor wie op dat moment niet kon wachten, was in januari al een animatievideo op internet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .