Google gaat betalen voor nieuws

Al een jaar of vijftien klagen uitgevers dat Google via Google News en de zoekmachine verdient. Hun bezwaar: kostbare informatie wordt via het nieuwsplatform van Google gratis aangeboden, waardoor uitgevers inkomsten mislopen. Google zelf profiteert bovendien door advertenties rond links en andere verwijzingen aan te bieden. Het verweer van Google luidt altijd dat het slechts een snippertje van die informatie plaatst als service voor de hongerige nieuwsconsument en deze doorverwijst naar de sites van de nieuwsmedia. Het ingewikkelde daarbij is dat diezelfde uitgevers voor een deel van hun verkeer afhankelijk zijn van partijen als Google.

Het rommelt al een tijdje door diverse nieuwe wetten die het uitgevers makkelijker moeten maken afspra..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .