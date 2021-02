Er is een ‘reële kans’ dat NAVO-troepen na 1 mei in Afghanistan blijven

Het voorziene vertrek van buitenlandse troepen uit Afghanistan per 1 mei staat op losse schroeven gezien het toenemende geweld daar. ‘We gaan een kritische periode tegemoet. De situatie is onmiskenbaar gevaarlijker geworden’, zei demissionair minister van Defensie Bijleveld in de marge van een virtuele NAVO-vergadering.

Brussel

De NAVO heeft formeel nog geen besluit genomen over beëindiging van de missie in Afghanistan, zei secretaris-generaal Stoltenberg donderdag. Maar volgens Bijleveld is het ‘reëel om te zeggen dat we er op 1 mei nog zijn’. De regering-Biden is bezig met een herziening van het Afghanistan-beleid, die er waarschijnlijk op neer komt dat de taliban aan hun beloften worden gehouden en dat er eerst een Afghaanse vredesregeling moet zijn. De taliban houden onvoorwaardelijk vast aan de vertrekdatum van 1 mei, zoals vorig jaar afgesproken met de regering-Trump.

In Afghanistan heerst angst voor een lente-offensief, temeer omdat de taliban een paar grote steden zoals Kandahar hebben omsingeld. Er gaat veel fout in het land: toenemende gevechten..

