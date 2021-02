Rellen in Spanje na arrestatie rapper

Madrid

In meerdere Spaanse steden zijn rellen uitgebroken na de arrestatie van rapper Pablo Hasél. Daarbij raakten zeker zeventien agenten en zestien demonstranten gewond. Alleen al in Barcelona waren enkele duizenden demonstranten de straat opgegaan. De politie greep in met charges. De 32-jarige Hasél is veroordeeld tot een celstraf van negen maanden voor majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme. De zaak heeft de discussie over de vrijheid van meningsuiting in Spanje doen oplaaien. <