Brussel wil snellere goedkeuring vaccins

Brussel

De manier waarop nu de jaarlijkse griepvaccins, die regelmatig worden aangepast aan veranderende griepvirussen, voor snelle markttoelating worden beoordeeld, zou als model daarvoor moeten dienen. De EU moet ook ‘onmiddellijk’ actie ondernemen om de ontwikkeling en productie van vaccins tegen mutaties op te schalen, stelt Brussel voor.

‘Nieuwe varianten van het virus zijn snel in opkomst en daar moeten wij nog sneller op reageren', zegt voorzitter Ursula von der Leyen. De EU moet ‘voor de curve uit blijven’. Daarom stelt het dagelijks EU-bestuur voor geld te pompen in het samenbrengen van onderzoekers, de industrie en de autoriteiten om alle middelen in te zetten tegen de nieuwe mutaties en vaccins daartegen zo snel mogelijk voor de EU veilig te stellen.

trage onderhandelingen

De huidige contracten met zes farmaceutische bedrijven, volgens Von der Leyen ter waarde van 3 miljard euro plus 1 miljard die in de ontwikkeling van vaccins is gestoken, moeten vanwege de nieuwe varianten worden herzien, zei ze op een persconferentie in Brussel. De commissie heeft veel kritiek gekregen, onder meer uit het Europees Parlement, over de trage onderhandelingen met de farmaceuten en de haperende levering van de goedgekeurde vaccins.

De commissie stelt alvast 75 miljoen euro beschikbaar om nieuwe virusvarianten in positieve tests op te sporen en te monitoren. Dat gebeurt nog te weinig in de lidstaten en Brussel hoopt daarmee het percentage van 1 naar 5 te krijgen. Er komt ook 150 miljoen euro voor verder onderzoek naar mutaties. Brussel roept zowel bedrijven als landen op om hun gegevens te delen.

Volgende week houden de 27 EU-leiders weer een coronatop. ‘Daar zal ik ze oproepen zo snel mogelijk in te stemmen met onze voorstellen', aldus Von der Leyen. <

honderden miljoenen extra vaccins

De Europese Commissie is van plan honderden miljoenen extra coronavaccins te kopen. Zo worden er 200 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech besteld. Die worden waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar geleverd aan de 27 landen in de Europese Unie. Daarnaast heeft Brussel een optie om nog 100 miljoen doses te bestellen, aldus het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech.

De commissie heeft de aankoop voorgelegd aan de EU-lidstaten namens wie ze onderhandelt. ‘Dit stelt ons in staat om over totaal 600 miljoen doses van dit vaccin te beschikken', aldus de commissie. Daarnaast koopt de eurocommissie 150 miljoen extra doses van het Moderna-vaccin aan, zo bevestigde een woordvoerder tegenover het ANP. De commissie heeft bovendien de optie om nog eens 150 miljoen doses te bestellen. Eerder bestelde de EC al 160 miljoen doses van het middel. Het vaccin van Moderna kwam als tweede vaccin op de markt.

Nederland krijgt volgens de huidige planning 19,5 miljoen doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech en 6,2 miljoen doses van het Modernavaccin.