Vanuit de kelder van haar ministerie vergadert demissionair minister Bijleveld met haar NAVO-collega’s

Het is de eerste keer in 2021 dat de ministers van Defensie van de dertig NAVO-leden elkaar treffen. Maar de tweedaagse ontmoeting, woensdag en donderdag, is niet fysiek op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, maar online. Bijleveld zit voor een scherm in het Operatiecentrum van haar ministerie, diep onder de grond in het complex aan de Kalvermarkt in Den Haag. Er mag niets mee naar binnen; geen telefoons, geen camera's, geen laptops. ‘Het vergadersysteem van de NAVO is super beveiligd', vertelt Bijleveld. ‘Je moet fysiek op een bepaalde plek zitten. In Nederland kan dat alleen bij de militaire inlichtingendienst MIVD of bij onze directie Operaties. Je zit dan twee dagen in de kelder naar zo'n systeem te kijken.'