Verenigde Naties: Corona leidt tot toename van aantal kindsoldaten

New York

‘Er is een acute dreiging dat kinderen worden gerekruteerd als kindsoldaten. Dit komt door een gebrek aan werk en doordat gemeenschappen steeds geïsoleerder raken door de sociale en economische impact van COVID-19’, aldus Gamba tegen mediabedrijf Thomson Reuters Foundation. Ze is vooral bezorgd over de kinderen die opgroeien in de Sahel en rondom het Tsjaadmeer, waar een toename te zien is van kidnappings, moorden en vluchtelingenstromen.

nieuwe tactiek

De tactiek van rebellenlegers om kinderen te ontvoeren, is veranderd door de pandemie, ziet Gamba. ‘Omdat veel kinderen momenteel niet naar school gaan en daardoor een grootschalige aanval op een school niet mogelijk is, zie je dat de kinderen thuis worde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .