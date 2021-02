Rode Kruis naar Guinee om ebola

De internationale hulporganisatie Rode Kruis zet 700 hulpverleners in om een nieuwe ebola-uitbraak in het West-Afrikaanse Guinee meteen de kop in te drukken.

Kinshasa

Het Rode Kruis helpt bij bron- en contactonderzoek en zorgt voor schoon water en hygiëne. De hulporganisatie maakt zich ernstige zorgen na meldingen over zeker zeven ebolagevallen en pleit voor snelle hulpverlening. Tijdens de ergste ebola-uitbraak ooit, die vijf jaar geleden stopte, overleden ruim 11.000 mensen in Guinee. ‘De tijd dringt. Dit virus komt op het slechtst mogelijke moment terug: nu het land ook te maken heeft met de coronapandemie,’ aldus Mohammed Mukhier, hoofd van het Internationale Rode Kruis in Afrika. ‘We hebben reden tot vrees, maar ook reden tot hoop.’

Mukhier wijst op de lessen van voorgaande uitbraken en recente medische doorbraken: ‘De respons moet sneller zijn dan het virus zelf. Als we niet snel reageren, zullen de gevolgen immens zijn voor miljoenen mensen. Dat terwijl Guinee al een land is met een relatief zwak zorgsysteem, waar meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft.’

In het zuidelijker gelegen Congo is maandag een vaccinatiecampagne gestart om het oplaaien van ebola tegen te gaan. Het gaat om een regio in het oosten waar meerdere gevallen, waarvan twee met dodelijke afloop, zijn vastgesteld. In het grote Afrikaanse land dook ebola weer op na drie maanden rust. Bij de vorige uitbraak bezweken 55 mensen. <