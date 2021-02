Trump vrijgesproken en veroordeeld

Washington

Voormalig president Donald Trump kreeg afgelopen zaterdagmiddag politiek gezien het zwaarste pak slaag tot nu toe. Dat lijkt op het eerste gezicht niet zo. Want Trump werd vrijgesproken van opruiing, zoals de beschuldiging luidde. 43 Republikeinen stemden tegen een veroordeling, omdat ze niet geloofden dat Trump verantwoordelijk was voor de bestorming van het Capitool, of omdat ze meenden dat het vervolgen van een al afgetreden president onconstitutioneel zou zijn. Trump reageerde via zijn nieuwe kantoor met een verklaring, waarin hij stelt dat ‘onze historische, vaderlandslievende en prachtige beweging om Amerika weer groot te maken nog maar net is begonnen’. ‘De komende maanden heb ik veel met jullie te delen e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .