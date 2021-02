Vijf doden bij Duitse gezinsmoord

Radevormwald

De vijf mensen die na een brand in een huis in Duitsland dood werden gevonden, zijn om het leven gebracht. De autoriteiten gaan ervan uit dat de mannelijke bewoner zijn vrouw en twee dochters en zijn schoonmoeder met een mes heeft gedood, het huis in brand heeft gestoken en zichzelf ook met het mes heeft gedood. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie zijn er na de lijkschouwing geen aanwijzingen dat er andere personen bij het misdrijf betrokken waren. De gezinsmoord vond vrijdagmiddag rond 17.00 uur plaats in Radevormwald, 100 kilometer ten oosten van Venlo. Echtscheiding zou reden zijn geweest voor het misdrijf, aldus de regionale krant Rheinische Post op zaterdag. <