Universiteit van Oxford test vaccin op kinderen

Oxford

Onderzocht wordt of het vaccin, dat sinds eind januari is goedgekeurd voor gebruik binnen de Europese Unie, ook werkt bij deze groep. Dat is de volgende stap in wetenschappelijk onderzoek naar dit vaccin. Eerder bleek al dat het vaccin ‘bij volwassenen een sterke immuunreactie op gang brengt en erg effectief is’, meldt de universiteit.

‘Hoewel de meeste kinderen relatief weinig last hebben van het coronavirus, en het onwaarschijnlijk is dat ze onwel worden door de infectie, is het belangrijk om de veiligheid en immuunrespons op het vaccin vast te stellen bij kinderen en jongeren, aangezien sommige kinderen baat kunnen hebben bij vaccinatie’, zegt hoofdonderzoeker en hoogleraar Andrew Pollard.

Driehonderd vrijwilligers zullen deelnemen aan het onderzoek, dat deze maand begint. Tot 240 personen krijgen het vaccin, de rest krijgt een placebo.

Vorige week werd in Nederland voor het eerst een prik van het vaccin, dat is ontwikkeld door farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford, gezet. In Nederland komen mensen vanaf achttien jaar in aanmerking voor dit vaccin. Het vaccin zal in eerste instantie worden ingezet voor mensen van zestig tot en met 64 jaar en werknemers in de langdurige zorg, maakte coronaminister Hugo de Jonge bekend. <