Rusland dreigt EU met verbreken betrekkingen

Moskou

De betrekkingen tussen Rusland en de EU zijn al jaren verzuurd, maar de arrestatie half januari van een voorman van de oppositie in Rusland, Aleksej Navalny, heeft de conflicten verscherpt.

De EU wil sancties tegen Rusland of tegen Russen als het Kremlin Navalny gevangen blijft houden. De Russische regering blijft erbij dat de veroordeling van Navalny tot een celstraf een zaak is van de rechterlijke macht en dat het een binnenlandse kwestie is waar de Europese Unie niets mee te maken heeft.

Navalny verscheen vrijdag weer voor de rechter in Moskou. De bekende criticus van president Vladimir Putin riskeert een gevangenisstraf in een smaadzaak. De zitting gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. De oproerpolitie bewaakt de rechtbank in de Russische hoofdstad.

Navalny zit in de rechtbank in een glazen kooi. Hij had vorig jaar kritiek geuit op landgenoten die zich in een videoboodschap uitspraken voor grondwetswijzigingen die het Kremlin wilde doorvoeren.

De oppositieleider noemde de mensen in het filmpje, onder wie een hoogbejaarde oorlogsveteraan, op internet ‘verraders’ en een schande voor hun land. De autoriteiten besloten hem te vervolgen voor die uitspraken.

