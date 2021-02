Meer geld voor goede doelen ondanks corona

Amersfoort

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Dagblad onder diverse christelijke noodhulp-, ontwikkelings- en medische organisaties. Omdat de goede doelen nog bezig zijn met de jaarverslagen van 2020, zijn de cijfers in de meeste gevallen niet definitief. Toch zeggen alle gevraagden wel dat het aantal giften en de hoogte van de donaties ondanks de crisis zijn gestegen.

Zo melden de christelijke organisaties Tearfund en World Vision respectievelijk een toename van 4,8 en 2,2 procent aan particuliere giften. Red een Kind en ZOA zien een stijging van 8 en 15 procent, maar hebben in dit getal alle inkomsten meegenomen, alleen de toegekende overheidssubsidies niet. Ook bij Woord en Daad stegen de inkomsten. De organisatie zag, voor het eerst in tien jaar, een groei van het kindsponsorprogramma. Daardoor kunnen 447 extra kinderen naar school.

vluchtelingen

Niet alleen bij christelijke goede doelen stegen de inkomsten. Artsen zonder Grenzen rapporteert 2 procent toename van giften in 2020. De organisatie geeft daarnaast aan dat het gemiddelde giftbedrag hoger lag. Stichting Vluchteling kon zelfs rekenen op een stijging van donaties van ongeveer 30 procent ten opzichte van 2019. Ook zegden minder mensen hun donateurschap op. De opbrengst van een campagne over de gevolgen van de pandemie voor inwoners van vluchtelingenkampen en mensen op de vlucht, was volgens een woordvoerder hoger dan gehoopt.

geen vakanties

Speciale coronacampagnes verklaren mogelijk een deel van de inkomstentoename. Ook hadden particulieren vaak meer te besteden, omdat ze minder geld kwijt waren aan vakanties en andere vrijetijdsbesteding. Voor organisaties als Amref Flying Doctors en Artsen zonder Grenzen onderstreepte de pandemie bovendien de urgentie van hun werk.

Prisma, de koepelorganisatie van christelijke ontwikkelingsorganisaties en diaconaat, herkent de toename van donaties, laat directeur Haaije Feenstra weten.

‘We zien vooral dat inkomsten van particuliere gevers zijn gestegen. Onze leden hebben een trouwe achterban, die haar best heeft gedaan om iets extra’s te kunnen doen, nu de nood in de wereld zo hoog is. Dit geldt eveneens voor stichtingen en vermogensfondsen.’

