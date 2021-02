Onderzoekers Holocaust veroordeeld

De veroordeling in Polen van twee vooraanstaande Holocaustonderzoekers wegens ‘laster’ heeft onrust onder wetenschappers veroorzaakt. De veroordeling past in een patroon dat spreken over Poolse medeplichtigheid bestraft.

Warschau

De Poolse historici Barbara Engelking en Jan Grabowski moeten de 81-jarige Filomena Leszczynska een schriftelijk excuus aanbieden voor ‘het verstrekken van onjuiste informatie’ over haar oom, Edward Malinowski en het ‘schenden van diens eer’. Dit oordeel van de districtsrechtbank in Warschau zorgt voor veel commotie onder Holocaustonderzoekers. Engelking, hoogleraar, directeur van het Poolse Centrum voor Holocaustonderzoek en voorzitter van de Internationale Auschwitz Raad IAC geldt samen met Grabowski, hoogleraar aan de Universiteit van Ottawa en onderscheiden door Yad Vashem, als een van de leidende onderzoekers naar de Jodenvervolging in Polen. Ze publiceerden samen met andere onderzoekers in 2018 de uitvoerige studie Nacht zonder einde over het lot van Poolse Joden die probeerden te ontsnappen aan de Duitsers. Het 1600 pagina’s tellende werk beschrijft hoe duizenden Poolse burgers de Joden hielpen te overleven, maar ook hoe in duizenden andere gevallen Joden aan de Duitsers werden verraden of overgeleverd.

bezittingen ontfutseld

Over een van die verhalen, rond de dorpsburgemeester Edward Malinowski, zijn de onderzoekers in 2019 aangeklaagd door diens nicht Leszczynska. Volgens het boek heeft Malinowski een jonge Jodin, Estera Siemiatycka, het leven gered door haar valse papieren te geven en haar in een groep Poolse arbeiders te verstoppen die in Duitsland tewerk werden gesteld. Maar hij zou haar ook haar bezittingen hebben ontfutseld en betrokken zijn geweest bij het aangeven van een groep Joden die zich verborgen hielden in de bossen. Na de oorlog pleitte Siemiatycka ten gunste van Malinowski, die werd vrijgesproken van collaboratie met de Duitsers. Maar dat getuigenis was volgens Engelking mogelijk onder druk afgelegd en in 1996 legde Siemiatycka een heel ander getuigenis af aan de Shoah Stichting. Ook twee van haar zonen vertelden dat ze Malinowski als ‘een slechte man’ beschouwde, meldt de Times of Israel. Leszczynska daarentegen stelt dat haar oom een held was die zonder winstbejag Joden het leven had gered en wiens eer door de onderzoekers door het slijk was gehaald. Haar aanklacht betrof ook ‘de beschadiging van de nationale identiteit en de nationale trots van Polen’, zo citeert Deutsche Welle de aanklacht. Zo werd de zaak ook gebracht door de Poolse zender TVP: ‘Ze maakten van de held een afperser’.

bespotting van het recht

Het vonnis van de rechtbank is veroordeeld door onder meer het Simon Wiesenthal Centrum. Rabbi Abraham Cooper, directeur bij het centrum, noemt het een ‘bespotting van het recht’. Het boek van ‘de eminente historici’ was volgens hem juist diepgaand onderzocht. ‘Deze uitspraak opent de deur voor verdere intimidatie van wetenschappers en onderzoekers, is een vonnis tegen de geschiedenis, de vrijheid van meningsuiting en een gerechtelijke dwaling.’

De internationale associatie voor Slavische, Oost-Europese en Euraziatische Studies ASEEES, met ruim 3200 leden, schrijft in een verklaring: ‘Als wetenschappers zijn we met afschuw vervuld en ontzet als we de pogingen zien om het zwijgen op te leggen aan de hoogleraren Grabowski en Engelking, twee van de hoogst gerespecteerde historici van de Holocaust.’

strafbaar

Al eerder was er veel ophef over een in 2018 aangenomen wet die het spreken over medeplichtigheid van Polen aan de Holocaust strafbaar stelt. Daarnaast wordt het onderzoek naar het verraad van Joden door Poolse burgers dwarsgezeten. Zo weigerde in 2019 de Poolse minister van Cultuur een jaar lang om de aanstelling van directeur Dariusz Stola van het POLIN museum over de geschiedenis van de Poolse Joden opnieuw goed te keuren, ook al was Stola door alle betrokken partijen als directeur aangewezen. Het museum had onder Stola’s leiding in 2018 aandacht gegeven aan de verdrijving van duizenden Poolse Joden in de jaren zestig. Uiteindelijk kreeg de plaatsvervangend directeur Stola’s plek. In 2018 werd openbaar aanklager Michal Binkiewicz, die weigerde Jan Gross, hoogleraar aan de Princetonuniversiteit, te vervolgen wegens ‘belediging van de Poolse staat’, gedegradeerd. Gross had een studie geschreven over de moord in 1941 op Joodse inwoners van Jedwabne door hun Poolse dorpsgenoten.

Afgelopen week werd de Poolse journalist Katarzyna Markusz, die onder meer voor het Joodse Telegraafagentschap schrijft, nog door de politie opgepakt en verhoord. Markusz had in oktober in een artikel geschreven: ‘Zullen we de dag nog meemaken dat de Poolse overheid ook toegeeft dat de vijandschap tegenover Joden wijdverspreid was onder de Polen en dat Poolse betrokkenheid bij de Holocaust een historisch feit is?' <