Blijf weg. We willen jullie niet meer zien, is de boodschap van Moskou tegen de EU en de VS

Het Europees Parlement was deze week volgens het Kremlin bezig met een zinloos achterhoedegevecht. De verwijten aan Josep Borrell, dat hij de Russen niet stevig genoeg de waarheid had gezegd, zijn volgens Moskou een teken dat het Westen, de EU voorop, nog steeds niet doorheeft dat het is afgelopen met de democratische wereldorde. Het is de letterlijke kop van een artikel in RT.com: ‘De “liberale wereldorde” is dood, maar de nasleep van EU’s Borrell aan Moskou bewijst dat een groot deel van het Westen nog in een staat van ontkenning verkeert’. Het stuk is geschreven door Fjodor Loekjanov, voorzitter van het Presidium van de Raad voor Buitenlandse en Defensiepolitiek en directeur bij de Valdai Discussie Club. Dat is het platform waar president Putin ieder jaar zijn nieuwste politieke inzichten presenteert. Wat Loekjanov schrijft, is zoals de meester het bedoelt.

De boodschap is rauw en absoluut: Blijf weg. We hoeven jullie niet meer. Dertig jaar geleden, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, bood het Westen nog ‘het enige realistische model’. Maar nu zijn de tijden veranderd, schrijft Loekjanov, alleen ‘is het kwartje nog niet gevallen in Brussel en Washington’. De Russische reactie ‘is nu anders. Kritische commentaren uit het Westen worden genegeerd of belachelijk gemaakt’. ‘De kloof tussen Moskou en Brussel is zo groot dat deze niet meer door conventionele diplomatie kan worden overbrugd.’ Borrell heeft het aan den lijve ondervonden. Haal het niet weer in het hoofd, naar Moskou te komen om te spreken over mensenrechten, is de boodschap aan zowel Brussel als Washington, onderstreept door reacties van buitenlandminister Sergei Lavrov en Putin zelf.

De keuze die Rusland heeft gemaakt, tekende zich al langer af. Vanaf Putins toespraak bij de Valdai Club in oktober is een gestage opbouw te zien tot de diplomatieke klap in het gezicht van de hoogste diplomaat in Brussel.

Putin betoogde op 20 oktober dat ‘democratie niet kan worden geïmporteerd in een land. Dat is niet anders dan een voorgevel waarachter zelfs geen schijn van eigen soevereiniteit meer zit. De leiders zijn niet meer dan vazallen. En zoals bekend, beslist de grote opperheer alles voor de vazal.’ Lavrov paste dat in een interview met RT toe op het Westen en Rusland. ‘Onze westerse collega’s proberen Rusland te beroven van het recht, onafhankelijk onze toekomst te bepalen. Er zijn pogingen het regime omver te werpen. Dat proberen ze nauwelijks te verbergen.’ Diezelfde dag schreef Loekjanov een artikel waarin hij het einde beschreef van de band tussen Duitsland als de ‘de facto leider van de EU’ en Rusland als ‘het grootste land in Eurazië en drager van Europese cultuur’. ‘De zaak Navalny was de laatste druppel, die het Kremlin 'verbijsterde door het irrationele karakter van de acties van Berlijn’. Wie redt nu een man die veel beter dood kan zijn?

Daarna volgden twee weken geleden de Verenigde Staten, op de dag dat Putin de verlenging van het kernwapenverdrag New Start tekende. Prima, aldus Loekjanov, ‘maar dat zal meteen het einde blijken van enige positieve ontwikkeling’. Proberen de betrekkingen te verbeteren, ‘is een doodlopende weg’. De enige manier om nog slechtere relaties en conflicten te voorkomen, ‘is door de contacten tot het kaalst mogelijke minimum te beperken en elkaar uit de weg te gaan’.

Het is een welgewust gekozen breuk, die deze week verder werd uitgewerkt. President Putin beschreef in een verklaring tegen de Russische diplomaten wat nu de koers is. ‘De prioriteit is de Euraziatische integratie te verdiepen (het aan Moskou binden van oude deelrepublieken van Sovjet-Unie), samen met andere regionale integratieprojecten. En natuurlijk behoren we de rechten en belangen van onze landgenoten over de grens actief te verdedigen en de Russische taal in de wereldwijde culture ruimte te versterken.' De partners zijn volgens Putin de Euraziatische economische unie (zijn creatie), de Gemeenschap van onafhankelijke staten (ex-Sovjet-republieken), de Shanghai Samenwerkingsorganisatie waarin Rusland met China optrekt en de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). Het Westen en ook de Verenigde Naties kwamen er niet meer in voor. Lavrov gaf het Westen diezelfde dag nog een trap na, als ‘tegenhangers die ons gehoorzaam willen maken en ons willen dwingen in te stemmen met hun tamelijk twijfelachtige interpretaties van humanitaire waarden, die tegen de Russische culturele traditie ingaan'. Loekjanov legde een dag daarvoor al uit: ‘de liberale wereldorde die was gefundeerd op de kracht van wetten en normen, is ten einde gekomen'. Ieder land zoekt volgens Moskou nu zelf uit hoe het een eigen, ‘soevereine koers kans volgen en meer politieke, economische en ideologische controle in eigen land kan krijgen'. Controle, desnoods met harde hand, daarom gaat het, zo klinkt ook door in Lavrovs woorden. En de conclusie van Moskou wat het lastige Westen betreft is helder: ‘We moeten onze interactie minimaliseren, als we die al niet helemaal stopzetten.'