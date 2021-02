Zorgen nemen toe over ‘Fort Brittannië’

‘Onmenselijk’, ‘tiranniek’ en ‘buiten alle proporties’. Met ontsteltenis is in Groot-Brittannië gereageerd op het voornemen om mensen uit risicolanden na aankomst op Britse bodem tien dagen vast te zetten in hotelkamers. En wie de waarheid verzwijgt op aankomstformulieren wacht een celstraf van 10 jaar.

Londen

Van Global Britain naar Fortress Britain. Zo kunnen de maatregelen worden samengevat die de Britse regering dinsdag aankondigde. Om te voorkomen dat nieuwe virusvarianten het eiland binnenkomen, maakte minister van Volksgezondheid Matt Hancock bekend dat mensen uit dertig risicolanden – heel Zuid-Amerika, zuidelijk Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten – vanaf maandag tien dagen onder spartaanse omstandigheden moeten doorbrengen in speciale hotels. De rekening van omgerekend 2000 euro gaat naar de reiziger. Hiermee volgen de Britten, met een jaar vertraging, het beleid van Australië en Nieuw-Zeeland.

De 10 jaar cel voor quarantaineontduikers veroorzaakte de meeste verontwaardiging. Voormalig regeringsjurist Dominic Grieve noemde het buiten alle proporties en voorspelde dat rechters zo’n straf nooit zullen opleggen. Voormalig rechter bij het hooggerechtshof Jonathan Sumption schreef dat Hancock met deze ‘tirannieke’ maatregel het contact met de realiteit volledig kwijt is. ‘Denkt de minister echt dat het niet opgeven van een bezoek aan Portugal erger is dan gewelddadige wapendelicten en seksueel misbruik van minderjarigen?’

hotelopsluiting

Het Lagerhuis hoeft geen goedkeuring te verlenen, omdat de regering zich baseert op een bestaande wet over valsheid in geschrifte. Hancock had het liefst gezien dat reizigers uit alle landen te maken zouden krijgen met deze zwaarbeveiligde hotelopsluiting, maar dat ging premier Boris Johnson te ver. Wetenschappers en de Labourpartij hadden ook voor deze harde lijn gepleit. Schotland voert deze algehele quarantaine wel in, waarmee de druk op Johnson groeit om dit voorbeeld te volgen.

Bezoekers uit niet-risicolanden moeten twee recente coronatesten meebrengen, en nog eens twee testen ondergaan tijdens een gewone quarantaine na aankomst. De regering wilde niet bekendmaken hoelang deze reisbeperkingen van kracht blijven. Minister van Transport Grant Shapps zei dat ze mogelijk blijven gelden tot de hele wereld is gevaccineerd. Dat kan nog jaren duren. Op zijn beurt suggereerde Hancock dat Britten pas op reis kunnen als ze voor de derde keer zijn gevaccineerd. Het voornaamste doel is om reizigers af te schrikken. In de Conservatieve fractie is men boos op de ministers. ‘We slaan nu de weg in van Noord-Korea. Echt, daar zijn we mee bezig', foeterde parlementariër Charles Walker. <