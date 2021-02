Belarus wijzigt grondwet cosmetisch, kans dat Loekasjenko vertrekt is klein

Minsk

Analisten verwachten dat de grondwetswijzigingen die de ‘Al-Belarussische Volksvergadering’ formeel zal goedkeuren, cosmetisch zijn. De wijzigingen zullen worden voorgelegd aan de bijna tien miljoen Wit-Russen in een referendum. Sinds zijn aantreden in 1994 heeft Aleksander Loekasjenko de constitutie al herhaaldelijk veranderd, maar dat gebeurde meestal per referendum. Het aantal presidentiële termijnen werd bijgesteld van twee naar onbeperkt.

Op 9 augustus werd ‘Europa’s laatste dictator’ herkozen als staatshoofd en begon hij aan zijn zesde ambtsperiode. De stembusgang leverde Loekasjenko ruim tachtig procent op en de enig overgebleven tegenkandidaat Svetlana Tichanovskaja rond de tien procent. Maar waarnemers en het verzoek het eigen stembiljet te fotograferen lieten zien dat de echtgenote van de al in mei 2020 gevangen gezette Sergej Tichanov in werkelijkheid minstens zestig procent van de stemmen behaalde. Loekasjenko heeft geopperd dat de mogelijkheid bestaat dat hij na de parlementssessie en het referendum zal opstappen als president.

Die mogelijkheid lijkt nu klein, maar kan in hoge mate worden beïnvloed door wat het Kremlin in Moskou wil. Rusland is zeer ontevreden over de gang van zaken in Belarus, maar het grote buurland bevindt zich in een spagaat. Loekasjenko steunen kan leiden tot volksopstand, chaos voor de eigen muren en een precedent voor Rusland zelf, waar jongeren massaler en onbevreesder protesteren. Het aan het bewind laten komen van de oppositie is evenmin aantrekkelijk; Moskou verliest dan de controle en in een ‘Oekraïens scenario’ kan zowel wanorde als een afslag naar het westen worden gemaakt, waardoor EU en wellicht NAVO vaste voet aan de grond krijgen in Belarus. Dat is voor Moskou een horrorverhaal.

beloften

‘Het is mogelijk dat Loekasjenko terugkomt op beloften die hij heeft gedaan. De tweedaagse is niet meer dan een routineuze bijeenkomst van loyalisten’, zegt analist Artyom Shraibman in de Britse krant The Guardian. Het parlement in Belarus kent geen enkele opposant en bestaat naast een kleine pro-Loekasjenko partij vooral uit losse individuen, ‘hand-picked’ door de grote baas zelf.

Loekasjenko deed zijn beloften van institutionele hervormingen tijdens een bezoek aan zijn Russische collega Vladimir Putin, die hem eind augustus anderhalf miljard dollar leningen toezegde. Maar vanaf november gebruikt Loekasjenko weer strijdbare taal. De gewone politie heeft moeite met de repressie van de eigen bevolking, maar de goed betaalde en veelal uit de regio met sociaal zwakke groepen criminelen samengestelde oproertroepen als OMON, de geheime dienst KDB, legeronderdelen als UVR, SOBR, Alfa en andere ‘spetsnaz’-eenheden, zijn loyaal.

Belarus kent nu een soort winterstop, zegt de Vlaamse Christophe Brackx, die een boek schreef over land en dictator, dat vrijdag uitkomt. De demonstraties zijn klein geworden, bijna 40.000 mensen zijn volgens hem opgepakt, zevenhonderd mensen zitten gevangen of worden vermist, ruim veertig opposanten zijn gedood en de meeste kopstukken van de oppositionele Coördinatieraad zijn balling in vooral Polen en de Baltische staten.

