Senaat stemt in met regels voor proces tegen Trump

Washington

Het proces begon dinsdag met een debat van vier uur over de vraag of de procedure grondwettelijk is. De Democratische aanklagers en de advocaten van Trump krijgen vervolgens ieder zestien uur de tijd om hun zaak te bepleiten. Het is onduidelijk of beide partijen die tijd ook volledig gaan benutten. Het proces gaat ook in het weekeinde door.

Voor vragen van senatoren wordt vier uur uitgetrokken. Voor de slotpleidooien is ook vier uur per partij ingeruimd. Onduidelijk is of ook getuigen worden opgeroepen. Als dat wordt aangevraagd door een van beide partijen, kan daar na een debat nog over worden gestemd.

Dinsdag betoogden de Democratische aanklagers waarom het grondwettelijk mogelijk is Trump nog steeds te vervolgen voor het aanzetten tot opstand terwijl hij niet langer president is. Afgevaardigde Jamie Raskin, voorheen rechtenprofessor gespecialiseerd in de grondwet, voerde namens de aanklagers het woord. Het gaat volgens hem in deze zaak over ‘koude, harde feiten'. Het wordt ‘geen lange verhandeling waarbij de professor praat en de studenten slapen', beloofde hij aan het begin van zijn pleidooi.

Niet veel later schakelde hij over op een video met beelden van de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers en beelden van het optreden van de president die dag. Ook haalde hij tweets van de president van die dag erbij.

Belangrijk is volgens Raskin dat de opstellers van de grondwet vaststelden dat vanaf het eerste moment dat iemand president is, hij kan worden afgezet in het geval van ‘ernstige misdaden en misdrijven'. En dat is ook het geval tot de laatste minuut dat iemand president is. <