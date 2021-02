Gewonden door schoten politie bij protesten in Myanmar

Zeker vier mensen zijn gewond geraakt doordat ze zijn beschoten door politieagenten bij demonstraties in Myanmar. Een vrouw is in het hoofd geschoten en verkeert in kritieke toestand.

Yangon

De politie greep in meerdere steden hard in en gebruikte ook traangas en waterkanonnen. Al vier dagen op rij wordt er in Myanmar op grote schaal gedemonstreerd tegen de militaire junta. Die pleegde op 1 februari een staatsgreep en nam zo de macht over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi.

In meerdere steden greep de politie dinsdagmiddag in met grof geweld. Agenten gebruikten waterkanonnen, traangas, rubberkogels en uiteindelijk ook echte kogels om groepen uiteen te jagen. Ongeveer dertig demonstranten zijn opgepakt in Mandalay, de tweede stad van het land.

Volgens de staatstelevisie zijn politiemensen gewond geraakt toen ze ‘agressieve’ demonstranten probeerden te verspreiden. Een groep agenten viel toen het donker was geworden in de grootste stad Yangon het hoofdkwartier binnen van Aung San Suu Kyi’s partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), zeiden twee parlementariërs.

Juntaleider Min Aung Hlaing beloofde maandag nieuwe verkiezingen, maar zei niet wanneer.

In het land is een grote ongehoorzaamheidsactie op gang gekomen. Artsen, verplegers, docenten en ambtenaren zijn gestopt met werken uit onvrede over de coup. <