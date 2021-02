EU moet kiezen na actie Moskou

Het Europees Parlement is erg kritisch over de reis van EU-hoge vertegenwoordiger Josep Borrell naar Moskou, die daar werd vernederd. Maar Europa bood daarvoor zelf alle ruimte.

Brussel

Als je je in het hol van de beer begeeft, moet je goed voorbereid zijn op iedere uithaal. Dat was de hoge vertegenwoordiger Josep Borrell van de Europese Unie afgelopen vrijdag duidelijk niet, toen hij naar Moskou vloog om daar ‘onze zorgen te bespreken over de plaats en de rol van Rusland in Europa’, zoals hij het zelf formuleerde.

Het werd een diplomatieke ramp. Borrell werd door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov tot op het bot vernederd. Terwijl Borrell bij Lavrov was voor een gesprek, kreeg hij via Twitter het bericht dat Moskou op dat moment drie Europese diplomaten het land uitzette. Hun vergrijp zou zijn geweest dat ze aanwezig waren bij een ‘niet toegestane demonstratie’ voor de gevangengezette oppositieleider Alexej Navalny. En bij de gezamenlijke persconferentie met Lavrov stelde deze ijskoud dat de EU ‘een onbetrouwbare partner’ was.

De beer had doelgericht uitgehaald en Borrell keerde politiek zwaargewond terug naar Brussel. Daar liep de onthutsing en kwaadheid over zijn onnozelheid zó hoog op dat ruim tachtig Europarlementariërs dinsdag om zijn vertrek vroegen. De zweep ging er in het parlement nog eens over, ook door rechts-nationalistische partijen als Rapprochement van Marine Le Pen en Vlaams Belang. Waar haalde Borrell de morele arrogantie vandaan om Rusland de les te lezen over mensenrechten, zo wierpen zij hem voor de voeten. De kastijding in het EP was precies zoals Lavrov het graag ziet.

uitgestoken hand

Borrells reis was een poging de al jaren vastgelopen relatie met Rusland niet nog verder te laten verslechteren. Er was al vier jaar lang geen hoge Europese delegatie of vertegenwoordiger in Moskou geweest. Borrell stak nadrukkelijk een hand uit, ook al ging dat gepaard met duidelijke kritiek van de EU op de arrestatie van Navalny en honderden van zijn aanhangers. Dat leidde tot een verhit gesprek met Lavrov. Maar de Russische staatsmedia maakten er een nauwkeurig voorbereide propagandashow van, ten koste van Borrell.

Wat het Europees Parlement dinsdag had moeten doen, was Borrells evaluatie bespreken. Gezien zijn idealistische bedoeling is die inzichtgevend. ‘De Russen wilden deze kans om een meer opbouwende dialoog met de EU te voeren niet aangrijpen. We moeten daaruit de consequenties trekken’, schrijft Borrell. 'Het lijkt erop dat Rusland zichzelf versneld losmaakt van Europa, en democratische waarden beschouwt als een essentiële bedreiging. We staan op een kruispunt. De strategische keuzes die we nu maken, zullen de internationale machtsdynamiek in de 21e eeuw bepalen.'

Op 22 februari wil hij de Europese ministers van Buitenlandse Zaken concrete voorstellen voor sancties tegen Rusland voorleggen, zo zei hij dinsdag. Die kunnen dan op een top van de Europese regeringsleiders in maart worden vastgesteld.

beschamende zwakte

En daar zit de echte beschamende zwakte van de EU. Niet bij Borrell, maar bij de stellingname van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken die op 25 januari ervoor kozen geen sancties tegen Moskou te nemen wegens de arrestatie van Navalny.

En vrijdag haalden ook de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron de grond onder Borrells voeten weg, door samen nog eens te verklaren dat ze pal achter de aanleg van de nieuwe gasleiding Nordstream 2 blijven staan, ondanks de Russische acties tegen Navalny en anderen. Alle sancties van de EU tegen Russische overheidsmedewerkers verbleken bij dit miljardenproject.

De huidige Amerikaanse regering is er duidelijk over: ‘Nordstream 2 is ontworpen om de Russische greep op onze bondgenoten en partners te vergroten', aldus buitenlandwoordvoerder Ned Price afgelopen woensdag. Maar Duitsland, Frankrijk en ook Oostenrijk gaan ervoor.

Dat weet Lavrov. Hij kon Borrell straffeloos vernederen. En die realiseert zich nu: als Europa op strategisch niveau geen eenheid vormt, is er niets om Moskou mee te overtuigen. De EU-leiders staan, zoals hij zegt, echt op een kruispunt.