Ebola nu alweer terug van weggeweest in Oost-Congo

Drie maanden nadat Congo ebolavrij werd verklaard, is er in het land weer een patiënt aan de zeer dodelijke ziekte overleden. Of het sterfgeval een voorteken is van een nieuwe uitbraak, is nog onbekend. ‘Ebola duikt op waar de druk van de mens op de natuur toeneemt’, zegt tropenarts Bart Waalewijn.

Butembo

Een 42-jarige vrouw overleed vorige week aan ebola in de Democratische Republiek Congo. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verricht contactonderzoek en heeft zeventig contacten geïdentificeerd. De vrouw bezocht een gezondheidscentrum in Butembo in Noord-Kivu omdat zij ebola-achtige symptomen had, laat de Congolese overheid weten. De ziekte kenmerkt zich door koorts, spierpijn, zere keel en intense futloosheid gevolgd door braken, diarree, orgaanfalen en bloedingen. Twee dagen later overleed zij aan de ziekte, terwijl haar man tijdens een eerdere uitbraak de ziekte juist had overleefd. Onduidelijk is nog of de jongste besmetting de start van een nieuwe epidemie markeert. Monsters van de vrouw worden momenteel getest in de hoofdstad Kinshasa om te bevestigen of het sterfgeval gelinkt is aan de vorige epidemie. De WHO geeft aan dat het niet ongebruikelijk is om – na een grote uitbraak zoals vorig jaar rond Butembo – nog een aantal afzonderlijke sterfgevallen waar te nemen.

ebola is nooit ver weg

De Congolese overheid verklaarde het land drie maanden geleden ebolavrij. ‘Maar ebola is nooit heel ver weg’, vertelt Bart Waalewijn die als tropenarts werkzaam was tijdens de grootste ebola-uitbraak uit de geschiedenis in West-Afrika, waarbij zeker 11.325 mensen overleden. Hij stond aan het hoofd van een veldhospitaal in Sierra Leone van 2013 tot 2016 en kreeg daar in de praktijk te maken met ebolapatiënten. ‘Het virus zit in de natuur. Je ziet dat ebola opduikt in gebieden waar de druk van de mens op de natuur toeneemt, bijvoorbeeld door ontbossing of het eten van bushmeat.’

Waalewijn legt uit dat verschillende studies hebben uitgewezen dat het ebolavirus soms nog maanden na het overleven van de ziekte in de lichaamssappen van een ex-patiënt zijn terug te vinden. ‘Zelfs als deze persoon helemaal is hersteld. Daarom gaven wij in Sierra Leone ook het advies om te vrijen met condoom, omdat het virus nog lang aangetoond kan worden in sperma. Overdracht vindt plaats door direct contact met besmette lichaamsvloeistoffen. Het is gelukkig niet, zoals bij corona, overdraagbaar via de lucht.’ Momenteel wordt onderzocht of de overleden vrouw het virus van haar man heeft gekregen. Het ebolavirus is bij sommige herstelde patiënten negen maanden later nog in het sperma aangetroffen.

conflictgebied

Het is wel complex om zorg te verlenen in Noord-Kivu, omdat het een conflictgebied is waar rebellenlegers actief zijn. ‘Het is een gevaarlijke plek voor hulpverleners’, aldus Waalewijn.

Hij herinnert zich nog goed hoe allerlei hulporganisaties hem en zijn gezin bijstonden in de periode dat zij in quarantaine gingen, nadat er in het ziekenhuis een ebolapatiënt was overleden. ‘Het was indrukwekkend om te zien hoe organisaties als Artsen zonder Grenzen mijn team ondersteunden en de zorg voor de patiënten en het ziekenhuis overnamen. Ze waren al gepokt en gemazeld door de jarenlange ervaring. Dat zal in Noord-Kivu nu ook wel het geval zijn. Het provisorische optreden van toen er nog niet veel bekend was over ebola, is echt verleden tijd.’

vaccin

De tiende ebola-epidemie was de dodelijkste in Congo. Tussen augustus 2018 en juni 2020 stierven meer dan 2200 mensen aan ebola. De minister van Volksgezondheid Eteni Longondo roept de gemeenschap op om rustig te blijven nu er weer een nieuw ebolasterfgeval is ontdekt. Ondertussen zet de regering, in samenwerking met hulporganisaties zoals UNICEF, alles op alles om de verspreiding van het virus tegen te gaan door voorlichting te geven en mensen die kwetsbaar zijn te vaccineren. Hoewel het vaccin bij de tiende uitbraak grootschalig werd ingezet, is nog niet precies bekend hoe groot de bescherming tegen de ziekte is na het ontvangen van de prik. <