Virus komt misschien niet van de markt in Wuhan, maar waarvandaan wel?

De WHO-missie in China is ten einde. Harde conclusies zijn er nog niet, ideeën voor vervolgonderzoek wel. Waaronder ook, vooruit dan maar: onderzoek de door China gepropageerde gedachte dat het virus niet uit China, maar uit het Westen komt.

Peking

Het virus komt helemaal niet uit China. De dierenmarkt in Wuhan was niet de bron van het coronavirus dat de wereld nu in zijn greep houdt, het was hooguit de plek waar het virus voor het eerst om zich heen greep.

Het was zomaar de indruk die een neutrale toeschouwer dinsdagochtend kon krijgen bij de eindpresentatie van de speciale WHO-missie in China, die er op zoek is naar de oorsprong van het virus. Natuurlijk bestaat er weinig twijfel dat het virus eind 2019 in China is overgesprongen op de mens. Maar zeg dat niet te hard in China zelf. Het land waar men steeds nadrukkelijker de fantasie uitdraagt dat het onheil niet uit China, maar van buiten moet zijn gekomen.

‘We zien voor december 2019 geen bewijs van wijde verspreiding.'

laboratoriumongeluk

Vleermuizen komen nu eenmaal ook voor in het buitenland, hoorde de wereld de Deense WHO-missieleider Ben Embarek zeggen. En het virus kon ook best per ingevroren voedsel Wuhan zijn binnengevlogen. Dat is zelfs een ‘sleutelhypothese’, stelde Embarek, geflankeerd door zijn Chinese gastheren. Trouwens, zijn er geen verhalen dat er in Europa al veel eerder mensen COVID-19 hadden? ‘Het zou heel interessant zijn om al dit soort aanwijzingen te onderzoeken, hier en elders in de wereld’, aldus de missieleider. ‘We proberen ons niet te beperken tot vooringenomen ideeën.’

De gedachte dat China zelf wellicht verantwoordelijk is voor de introductie van het virus na een laboratoriumongeluk, moet intussen van tafel, aldus de WHO-missie. ‘Hoogst onwaarschijnlijk’ dat het virus per abuis met een medewerker is meegelift, het hoogbeveiligde Virologisch Instituut van Wuhan uit en de wijde wereld in, oordeelt de missie. Opmerkelijk: hoogst onwaarschijnlijk, zo noemde de WHO eerder ook de mogelijkheid dat coronavirussen zich kunnen verplaatsen via bevroren voedsel.

De harde feiten waarop de WHO-missie voortbouwt, zijn overigens interessant genoeg. Feit één: het virus kwam, voor zover men heeft kunnen nagaan, rond Wuhan niet eerder dan december 2019 voor bij de mens, zo kon men afleiden uit ziekenhuisdossiers, bloedmonsters en sterftecijfers. ‘We kunnen niet zeggen dat er voor december helemaal geen besmetting is geweest’, aldus teamlid Marion Koopmans. ‘Maar we zien in elk geval geen bewijs van wijde verspreiding.’

En, feit nummer twee: het virus is maar losjes verbonden met de befaamde dierenmarkt van Wuhan, waar het allemaal zou zijn begonnen. Het vroegst bekende geval is van 8 december; de eerste patiënt met een direct lijntje naar de dierenmarkt pas van vier dagen later. ‘De markt was een plek waar verspreiding van het virus gemakkelijk kon plaatsvinden’, aldus Embarek. ‘Maar we weten niet hoe het virus er terecht is gekomen. Dat kan via een product zijn geweest, maar ook via een handelaar of een bezoeker.’

Misschien is het virus wel op een andere, kleinere markt in Wuhan op de mens overgegaan, of elders. ‘We hebben in elk geval bewijs gevonden dat het virus in de tweede helft van december al wijder circuleerde, ook buiten de markt’, aldus Embarek.

Rest de vraag van welk dier het virus afkomstig is. Want, het derde feit waarover iedereen het wel eens is: SARS-CoV-2 is een directe aftakking van een familie vleermuisvirussen. ‘En Wuhan is een stad, geen typerende leefomgeving voor vleermuizen’, aldus Embarek.

sleutelhypotheses

Zo puzzelend komt de WHO uit op drie ‘sleutelhypotheses’, zoals Embarek ze noemt. Rechtstreekse besmetting door een vleermuis, die toch op de een of andere manier met een mens in aanraking is gekomen. Besmetting via een of ander ‘tussendier’ dat het virus doorgaf van de vleermuis aan de mens. En vooruit, omdat China zo aandringt: introductie van het virus vanaf een diepvriesproduct. Waarbij het ‘tussendier’ dat het virus doorgaf veruit het waarschijnlijkst is.

handelaren

Op de markten vond men immers diverse diersoorten die mogelijk drager kunnen zijn van het virus: konijnen, fretten, wasberen en bamboeratten. ‘De volgende stap is om te kijken waar deze dieren vandaan zijn gekomen’, aldus Koopmans. ‘Sommigen van de boeren en handelaren komen uit streken waar ook vleermuizen leven. Dat zijn mogelijke ingangen.’

Alleen loopt het spoor daar voorlopig dood. Zo’n 50.000 varkens, koeien, geiten, kippen, ganzen, eenden en andere boerderijdieren uit 31 provincies, plus nog eens 50.000 wilde dieren, heeft men sinds 2019 bemonsterd, vertelde de Chinese WHO-delegaat Liang Wannian. ‘Maar alle resultaten waren negatief.’

En de politiek beladen mogelijkheid van een ontsnapping uit het laboratorium? Ook daarover is men redelijk eensgezind. Al eerder kwamen Britse en Amerikaanse virologen tot de conclusie dat het coronavirus eigenlijk niet uit een laboratorium afkomstig kán zijn, omdat het virus alle kenmerken mist die je van een laboratoriumvirus wel zou verwachten. ‘Extreem onwaarschijnlijk’, oordeelt de WHO-missie dan ook: hypothese verworpen.

Anders zit dat met de voor China gunstige gedachte dat het virus heel ergens anders vandaan komt, en via bevroren of ingemaakt voedsel in Wuhan is beland. Een idee dat China al maanden propageert: zo beweerde men al virusresten te hebben gevonden op diepvrieskip uit Brazilië, op garnalen uit Ecuador en op vis uit Indonesië.

De WHO-missie voelde weinig aandrang om daartegenin te gaan en China te wijzen op feit nummer vier: namelijk dat het zeer twijfelachtig is of het virus op bevroren voedsel wel besmettelijk blijft. ‘Er is veel werk nodig om deze interessante route te onderzoeken’, hield Embarek de Chinezen liever te vriend.

tegengas

Iets meer tegengas kwam van Koopmans. Ja, er zijn een paar studies die beweren dat het virus al lang voordat men het in China aantoonde rondging in andere landen, zoals Italië, erkende ze. Maar dieper dan dat ging haar knieval niet: ‘Het is moeilijk te zeggen hoe accuraat zulke verslagen zijn. Want de onderzoeksmethoden die men gebruikte, zijn niet doorslaggevend’, zei ze.

In de Volkskrant was haar directe collega Gijs van Nierop enkele maanden geleden minder diplomatiek. ‘Geen bal' zei hij te geloven van de Italiaanse bewering dat het virus al in de zomer van 2019 rondwaarde door Italië. De zelfontwikkelde bloedtest die dat zou aantonen, was waarschijnlijk aangeslagen op antistoffen tegen een heel ander virus, vermoedt Van Nierop. <