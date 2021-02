In het door corona zwaar getroffen Latijns-Amerika slaan populisten hun slag

Quito

Toen de inwoners van Ecuador zondag hun stem voor een president uitbrachten, ontbrak er een prominente naam op de kieslijst: Lenín Moreno. Bijna verzekerd van een nederlaag heeft de zittende president zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Na zijn aantreden in 2017 schoof Moreno van een links naar een rechts beleid, waardoor zijn achterban de afgelopen jaren flink is gekrompen. Het bezuinigingspakket dat hij presenteerde om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden, bracht in mei duizenden woedende burgers op de been. Zijn potentiële plaatsvervanger, de linkse populist Andrés Arauz, heeft beloofd om de economische hervormingen zo snel mogelijk terug te draaien. Een tweede stemronde in april zal uitwijzen of hij daar daadwerkelijk de kans voor krijgt.

Ecuador is niet het enige land in Latijns-Amerika waar de zittende president en andere politici binnenkort mogelijk worden verdrongen door populisten. De regio staat voor een ‘spannend verkiezingsjaar’, zegt Barbara Hogenboom, professor Latijns-Amerikastudies aan de Universiteit van Amsterdam. In negen landen vinden dit jaar verkiezingen plaats. In vijf daarvan - naast Ecuador gaat het om Chili, Honduras, Peru en Nicaragua - wordt een president gekozen.

Groeiende onvrede onder de bevolking heeft de weg gebaand voor een scala aan nieuwe namen op de kieslijsten, onder wie veel populisten. Frustraties, ook in landen waar dit jaar geen verkiezingen zijn, richten zich vooral tegen de gevestigde orde. ‘Veel inwoners menen dat de huidige politieke klasse geen antwoorden heeft op de crises waarmee zij dagelijks te maken hebben’, zegt Hogenboom, die ook directeur van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika is. ‘Net als in het verleden zijn de ingrediënten voor een opmars van het populisme aanwezig: wantrouwen en polarisatie.’

verloren decennium

Die elementen werden al goed zichtbaar in het najaar van 2019. De beelden van gewelddadige demonstraties in onder meer Chili, Ecuador, Bolivia en Haïti gingen destijds de wereld over. Burgers maakten zich kwaad over de corruptie, werkloosheid en de toenemende kloof tussen het gewone volk en een bevoorrechte elite.

‘Door de coronapandemie is het gevoel van wantrouwen alleen maar versterkt’, zegt Hogenboom. ‘Er is bijvoorbeeld op diverse plekken gesjoemeld met geld dat voor de bestrijding van het virus bestemd was.’

COVID-19 heeft de regio bovendien een ‘enorme economische klap’ toegebracht. Wat betreft economische groei loopt Latijns-Amerika al jaren achter ten opzichte van andere regio’s. Als gevolg van de pandemie voorspelt het Internationaal Monetair Fonds voor dit jaar zelfs een krimp van 8,1 procent. Het aantal extreem armen stijgt naar verwachting met miljoenen.

‘Net als in de jaren tachtig staan inwoners waarschijnlijk voor een verloren decennium. Destijds was er geen groei en nauwelijks ruimte voor armoedebestrijding en herstel. Pas na 25 jaar was er weer sociale vooruitgang te zien. Als dat nu opnieuw gebeurt, valt een hele generatie tussen wal en schip.’

Populisten spelen op die angst in met de belofte om het roer compleet om te gooien, zegt Hogenboom. ‘Ze presenteren zich als leider van het gewone volk. Vervolgens identificeren ze een of meer gezamenlijke vijanden - zoals de rijke elite - om die kunstmatige eenheid een basis te geven.’

paternalisme

Diverse regeringsleiders zijn op dit moment niet in staat om een gevoel van eenheid te creëren. Zo zou de meerderheid van de inwoners van Argentinië, Colombia en Mexico bij verkiezingen nu niet voor de zittende president stemmen, blijkt uit een peiling van de filantropische organisatie Luminate.

Een uitzondering vormt Brazilië. Hoewel het land torenhoge coronacijfers noteert, is president Jair Bolsonaro alleen maar populairder geworden. Dat komt vooral door de nooduitkering die de allerarmsten sinds de crisis ontvangen. De Ecuadoraanse presidentskandidaat Arauz heeft een soortgelijke bijstand beloofd.

Hogenboom: ‘Paternalisme speelt vaak een rol in de aantrekkingskracht van populisten. Door geld uit te delen, krijgen inwoners het gevoel dat er echt voor hen gezorgd wordt. Het risico van dit soort snelle oplossingen is echter dat er geen structurele veranderingen plaatsvinden.’

Ook Hugo Chávez, oud-president van Venezuela, werd in het begin ‘op handen gedragen’ vanwege zijn socialistische programma’s. Na zijn dood liet hij echter een berooid land achter. ‘Nog steeds bevindt Venezuela zich diep in de modder.’

De opkomst van populisme is volgens Hogenboom daarnaast zorgelijk, omdat de democratie in Latijns-Amerika niet erg diep geworteld is. Met een geschiedenis van dictatuur nog vers in het geheugen zullen de meeste inwoners democratie wel noemen als het beste politieke systeem, denkt de professor. ‘Maar ze willen ook graag een sterke leider, die echt iets gedaan krijgt voor zijn burgers. Als dat op een iets minder democratische manier gebeurt, hebben ze daar vaak vrede mee.’

lockdowns

Die instelling laat de mogelijkheid voor politici open om in de toekomst autoritaire trekjes te gaan vertonen. ‘Voorbeelden daarvan hebben we in Venezuela en Nicaragua gezien. Onder populisten zie je vaak dat de rol van het leger belangrijker wordt. Militairen worden ministers of krijgen een belangrijke taak in de ordehandhaving. Het gevaar bestaat dat de leiders het leger vervolgens inzetten om aan de macht te blijven.’

Toch zal het niet overal zo’n vaart lopen, denkt Hogenboom. ‘In een land als Mexico is het voor politici echt niet zo gemakkelijk om de democratische instellingen te ondermijnen. Bovendien is het nog maar de vraag in hoeverre de gevestigde partijen echt plaats zullen moeten maken. Door de strenge lockdowns zijn de straatprotesten wat afgenomen, dus de onvrede blijft nu meer onder de radar. De verkiezingen dit jaar zullen helpen om een beeld te krijgen van waar burgers op hopen en waar ze bang voor zijn.’ <